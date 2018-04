Ernesto Valverde: "Quien piense que ya somos campeones de Liga está equivocado"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, avisó, tras superar al Leganés en el Camp Nou (3-1), que el título de Liga no está decidido y subrayó que quien así lo piense "se está equivocando". A pesar de que su equipo tiene suficiente con cuatro victorias en los próximos siete partidos para levantar el trofeo de la regularidad, el preparador extremeño prefirió mostrarse cauto.

"Quien piense que ya somos campeones, se está equivocando. Tenemos el peligro de no conseguirlo", apuntó Valverde, quien recordó, al ser preguntado por la decisión del técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, de no hacer el pasillo si LaLiga está decidida en la jornada 36 en el clásico del Camp Nou, que el Barcelona todavía no es campeón.

Sobre el encuentro contra el Leganés, Valverde elogió el buen primer tiempo de su equipo, si bien lamentó la relajación que mostraron sus jugadores tras la reanudación. "Hemos hecho un gran primer tiempo, no dejando margen al contrario y sé que hay veces que es inconsciente que el equipo pare algo el ritmo. Nos pasó contra el Athletic y contra el Roma y con 2-0 no era una diferencia definitiva. Hemos tenido algunos problemas, nos estamos jugando el campeonato", opinó.

Sin embargo, Valverde señaló que las sensaciones fueron positivas: "Lo que me fastidia es que por haber bajado el ritmo en el segundo tiempo, parece que las sensaciones sean peores. Las sensaciones que tenemos son buenas porque somos un equipo competitivo".

Sobre los nombres propios del encuentro, el técnico del equipo azulgrana elogió el partido de Sergi Roberto, Ivan Rakitic, André Gomes y también de Ousmane Dembélé. Sobre el francés, destacó su solidaridad defensiva: "Me ha gustado en el juego de ataque, lógicamente, pero también porque se ha involucrado mucho defendiendo, que es donde tiene más margen de mejora".

Asimismo, se ha referido a Messi, autor de un 'hat trick', de quien dijo que parece haber superado las molestias que arrastró en las últimas semanas. "Pensamos que está bien y que el hacer goles siempre ayuda a todo. Pensamos que tiene que estar activo y las molestias las regula él y está perfectamente", apuntó.

Por último, Valverde celebró el récord de 38 partidos sin perder en liga de la Real Sociedad (1978-1979) que su equipo igualó esta noche ante el Leganés. "Es un récord compartido, es un récord del Barça porque ha traspasado la frontera de una temporada. Ha sido algo difícil, también lo fueron los del año anterior supongo. Es una muestra de la competitividad que tiene el equipo", destacó.