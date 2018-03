El emotivo último adiós de Aubameyang a su abuela: vino a El Barraco para despedirse de ella

Tristes noticias para Pierre-Emerick Aubameyang: el gabonés del Arsenal ha perdido recientemente a su abuela, que era natural de El Barraco (Ávila).

El jugador se despidió de ella personalmente, pero también quiso escribir una carta de adiós que colgó en Instagram con algunas imágenes de sus momentos con ella. Esta es la carta que ha escrito el futbolista:

"Una última sonrisa que me demostraba que eras la mejor. Un último viaje a tu pueblo, en el que yo era feliz contigo. Tú me diste tanto amor y me enseñaste tantas cosas... Hablo español gracias a ti. Estoy orgulloso de ser tu hijo pequeño. Un último beso para decirte adiós. Un beso muy fuerte. Te quiero mucho abuela. Descansa en paz".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/Bgj0KrkhKFQ/|||One last smile that showed you were the nicer. one last trip to your village which I was happy to be with you . You gave me so much love you learned me so many things i speak spanish because of you. im proud to be your Little son. One last Kiss to tell you good bye. Un beso muy fuerte te quiero mucho mémé / grandma / abuela. ❤️😓😥❤️ RIP]]