El Betis se mantiene en la lucha por Europa tras ganar al Alavés en Mendizorroza

El Real Betis ha vuelto a la senda de la victoria ante el Deportivo Alavés (1-3) en la jornada 28 de LaLiga para mantener firme su apuesta por los puestos europeos, de los que le separan cuatro puntos, merced al doblete de Loren, que acumula cinco goles en seis partidos ligueros desde su debut, y el tanto de Javi García antes del descanso.

Los de Quique Setién conquistaron Mendizorroza, donde los de casa no perdían desde el 25 de noviembre, y ya miran a la sexta plaza que da acceso a la Liga Europa. Los de Heliópolis supieron imponer su juego ante el buen planteamiento de los 'azules' y aprovecharon el acierto de su joven punta para abrir la lata.

Doblete de Loren

El tanto de Javi García antes del descanso supuso un golpe moral para los vitorianos que redujeron distancias pero Loren, de nuevo, acabó con sus esperanzas.

Los verdiblancos demostraron desde el inicio que se jugaban más que el Alavés, once por encima del descenso y en tierra de nadie. El Betis se adueñó del balón y gozó de la mejor ocasión nada más comenzar. En una contra dirigida por Loren, Víctor Camarasa, un exbabazorro, no llegó para empujarla. Los de Abelardo, ordenados atrás y cerrando espacios, se la devolvieron por medio de Munir que no acertó ante Adán.

En pleno toma y daca inicial, el propio Camarasa tuvo de nuevo el primero con un cabezazo que se marchó. Los de Setién lo seguían intentando y Loren encontró el premio del gol con una gran definición ante Fernando Pacheco. El linier levantó la bandera pero el árbitro entendió que el balón le llegó al delantero de Manu García y lo validó.

A soñar con Europa

Los verdiblancos se encargaron de adormecer el cuero y el partido comenzó a trabarse en el medio, y las ocasiones brillaron por su ausencia. Así fue hasta casi el descanso cuando Javi García aprovechó un balón suelto en el área de un córner para fusilar la meta vitoriana.

A priori, el partido estaba casi encarrilado, pero los del 'Pitu' reaccionaron y se fueron arriba buscando la meta rival por medio de Alfonso Pedraza, que no acertó ante Antonio Adán; sí acertó Rubén Sobrino en un mano a mano tras una pérdida bética en el medio. El gol desató a los locales y Munir tuvo el empate antes de que Loren certificara la victoria verdiblanca al contragolpe pese al arreón final de los de casa.