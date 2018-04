Los culpables de la hecatombe del Barcelona en la Champions ante la Roma

La decepción de la noche del 10 de abril quedará en el recuerdo de muchos culés. La eliminación por tercer año consecutivo en cuartos de la Champions hace que muchos cuestionen los motivos que han llevado al club a esta situación.

Todo comienza en un verano en el que el jugador más prometedor y el que estaba llamado a coger el testigo de Messi se marcha al PSG. Neymar ocasionó el que probablemete fuera el mercado de fichajes más convulso de la historia del Barcelona.

Resumen del Roma 3 - 0 Barcelona:

Llegaron Dembelé, Semedo, Deulofeu y Paulinho, dos fichajes que distaban mucho de los objetivos que tenía el club (Verratti, Coutinho, Lemar, Bellerín...).

Valverde, la solución apaciguadora

También había que buscar un recambio a Luis Enrique, que dejó el listón muy alto en cuanto a resultados obtenidos. El elegido, Ernesto Valverde, de un perfil más conciliador y pacífico que el asturiano.

Después de un arranque malo de temporada, perdiendo la Supercopa de Europa de forma estrepitosa contra el Real Madrid, el Barcelona se hace fuerte en una Liga que ha dominado de principio a fin y que ganará, si no le remontan milagrosamente, con todo merecimiento.

Desolación entre los jugadores del Barcelona:

En la Liga se ve al mejor Messi, tanto en su faceta goleadora como asistente. Con un club en racha y avanzando en la Copa del Rey, se llega al mercado de invierno, fichando al ansiado Coutinho y a Yerry Mina para cubrir la marcha de Mascherano.

El principio del fin

En ese momento, el Barça empieza a acusar varios síntomas. El primero es una fatiga que arrastran los jugadores por la poca rotación de Valverde en cuanto a su once tipo. El segundo es Messi, para lo bueno y para lo malo; si el argentino no aparece, el Barça es un equipo vulgar, más si Luis Suárez no mete gol, como le está pasando esta temporada.

El centro del campo es el menos creativo de los últimos años, con un Iniesta que cada vez deja menos detalles de su magia y en el que aparece Paulinho con demasiada frecuencia, aunque muchos partidos ha sacado las castañas del fuego al equipo. Busquets está demasiado solo, Rakitic es irregular y no tienen un recambio de garantías en el banquillo.

Si a todo esto le sumamos que los fichajes de esta temporada, en especial Dembelé, no están dando el nivel esperado, se forma un mejunje que ha acabado de explotar en Roma, aunque también podría haber sido más adelante.

Un verano movido

Valverde no cuenta con el mejor fondo de armario para revolucionar un partido. Sólo hay que ver los cambios que hizo frente a la Roma: Alcácer por Busquets, André Gomes por Iniesta y Dembelé por Semedo. Jugadores que aparecen de vez en cuando, pero que son criticados por muchos por no tener el nivel necesario para jugar en el Barcelona.

Las portadas de medio mundo se hacen eco de la eliminación del Barça :

Y es que el once titular del Barcelona también salió señalado. En defensa concedieron demasiado, el centro del campo estuvo muy errático y arriba no se vio a Messi y Suárez. Y todo, sin un Coutinho que vio cómo 'su' Liverpool avanzaba a semifinales ante el City.

Se avecina otro verano de cambios en Barcelona. Pese a tener la Liga encarrilada y estar en la final de la Copa, la pobre actuación en la Champions puede hacer que se produzcan más cambios en un equipo que sigue buscando la gloria de los años de Guardiola.