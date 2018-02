Cuatro años sin Luis Aragonés: recordamos al 'Sabio de Hortaleza' con sus frases más memorables

1. "Reyes, venga aquí. El negro no le dice nada y tal. Juegue ya por su cuenta y dígale al negro "soy mejor que usted". ¡Negro: soy mejor que usted!", le dijo a Reyes en relación a Henry.

2. "Yo he convivido con negros, a uno le molesta más que le llamen de color que negro. Eso se ha superado con facilidad".

3. "Los he tenido de todas las razas... Hasta yo soy ciudadano del mundo", cuando le tildaban de racista.

4. "El rubio del nombre tan raro le han echado ya una vez, y somos listos le echan otra. Le decimos alguna cosita que no le guste... Esto es el fútbol, chicos. Esto es de listos. Le digo yo que ya le han echado y le echan otra vez porque se calienta como la madre que le parió", en la Eurocopa de 2008 en relación a Bastian Schweinsteiger.

5. "Tengo un amigo sexador de pollos. Se dedica a decir "hembra o macho" y se equivoca dos por mil. Y ese me ha hecho algún favor que otro, en cuanto a pasarse por médico... Y es un japonés".

6. "¿A cuántos Mundiales ha ido Raúl? ¿A cuántas Copas de Europa a ido? A dos. Dime las que hemos ganado".

7. "No me bajo los pantalones ni cuando me quito el cinturón", en referencia a la no convocatoria de Raúl con la Selección.

8. "Y ganar y ganar y ganar... y volver a ganar, y ganar y ganar... ¿Queréis que me tire media hora? Eso es el fútbol".

9. "Cuento los chistes de puta madre, os lo digo yo".

10. "Soy atípico. Yo he tenido un contrato de tres años cobrado y he devuelto el dinero y me he ido a mi casa".

11. "La UEFA no sirve para nada, no me jodas. ¿Qué es la UEFA? Un cuento chino que no sé quién se lo ha inventado".

12. "Sois periodistas y yo soy entrenador. Por eso pongo una pantallita ahí para que no la paséis con facilidad".

13. "Por lo civil o por lo criminal vamos a estar en Champions. Escúchenme, me echan a mí. A mí me importa un huevo que me echen, primero porque tengo 2.000 equipos donde. Pero no me echan por estar haciendo el gilipollas, que es lo que está haciendo este grupo", en una charla a la plantilla del Atlético de Madrid.

14. "Mire, míreme a la carita. Míreme a los ojos", en un rifi-rafe con Romario en el Valencia.

15. "El fútbol crea una cantidad importante de dinero y creo que los que deben llevárselo son los que lo crean: los jugadores".

16. "Lo más agradable es dedicarme a esta profesión. Sólo con pisar un campo me encandila, el olor a hierba".

17. "Me gusta más de mote 'Zapatones' que 'Sabio', porque sólo sé que no se nada".

18. "Me gustaría que la Selección tuviera un nombre, una identidad. Igual que Brasil es la canarinha o Argentina la albiceleste, me gustaría que España fuera La Roja", dijo en el verano de 2004 cuando llegó al banquillo de la selección.

19. "Las finales no se juegan, se ganan".

20. "Cogí una selección, intento dejar un equipo".

21. "Digo mas veces al día "Vete a tomar por culo" que "Buenos días".

22. "Ni me siento mayor, yo no tengo que correr, ni tengo una experiencia terrible".

23. "Yo la forma de hacer la lista la hago igual que todos los seleccionadores. No tengo miedo a que me agredan".

24. "Los seleccionadores siempre terminamos mal. Le pasó a Clemente y a Luis le va a pasar".

25. "No me hace daño la crítica. Me molesta el insulto".

26. "He tenido salidas de tono sobre todo cuando tengo la razón".

27. "Tienen un día libre (los jugadores) después del partido con sus mujeres y lo que sea, tienen libre. Pueden hacer lo que quieran y lo que deseen... Primero porque estar conmigo es para cagarse".

28. "Yo creo que un entrenador de fútbol debe ir en chándal a los partidos".

29. "A mí me van a dar un ramo de flores, que no me cabe por el culo ni el bigote de una gamba".

30. "Vete a cagar imbécil, imbécil, que eres una imbécil y tal", a un periodista en un aeropuerto.

31. "Máteme usted pero no me mienta", en referencia a las críticas sufridas en un encuentro ante Dinamarca.

32. "Dios no se mete en estas cosas, es justísimo. No va con España ni con nadie, aunque, bueno, Rusia es atea".

33. "Sergio Ramos está muy bien en la foto y está saludando a una persona. Es su día libre. Y no me encontró a mí en el día libre en una discoteca de milagro", sobre unas fotos de fiesta en la Euro 2008.

34. "Suecia nos los va a poner en japonés (difícil)".

35. "Si Gattuso es una referencia, yo soy un cura".

36. "Al Rey lo conozco de cuando era Príncipe y tengo una anécdota con él. Una vez me entregó la medalla de oro deportiva y yo le dije: Rey, no sería mejor que nos diera un poco de dinero mensualmente. Y cada vez que le veo le pregunto: ¿cómo va lo nuestro? Y me responde: lo nuestro va bien pero sigue como está".

37. "Aquí el más tonto hace relojes de madera. Y funcionan".

38. "Si el Atlético es el pupas, el resto, ¿qué son, el costras?".

39. "¿Lo han entendido? Pregunto, ¿lo han entendido? ¿Sí? Pues esto, esto (golpeando la pizarra), no vale para nada. Lo que vale es que ustedes son mejores y que estoy hasta los huevos de perder con estos, en este campo. Son el Atlético de Madrid y hay 50.000 dentro que van a morir por ustedes. Por ellos, por la camiseta, por su orgullo, hay que salir y decir en el campo que sólo hay un campeón y va de rojo y blanco", en el discurso previo a la final de Copa del 92.

40. "Forman ustedes un grupo excepcional. Si no llego a la final con este grupo es que soy un mierda, e organizado una mierda de equipo", en una charla previa a un encuentro de la Eurocopa 2008.

41. "Al linier hay que llamarle por su nombre, yo me sé los nombres de todos los linieres. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, a los arbitros les gusta. Les gusta que les den una palmadita".

42. "Me da igual que club gane, quizá el Espanyol porque soy accionista".

43. "Vosotros no sois un país, una nación... si UEFA o FIFA deja... Pero será más fácil que España vaya a Euskadi a jugar y se llene el campo...", sobre si España jugará algún día contra Euskadi.

44. "Sé lo que siente un jugador que escucha el himno. El futbolista es como un actor, quiere salir, hacer tres goles y que la afición le aclame".

45. "Hay que reconocer que las selecciones que han ganado mundiales son mejores que nosotros".

46. "Estoy aquí por defender al fútbol y a los profesionales que lo engloban".

47. "Un tal Wallace", en referencia al jugador alemán Michael Ballack.

48. "Lo de la furia roja o la furia española no lo pudo explicar ni Menotti".

49. "Del subcampeón no se acuerda nadie. Hemos venido aquí a ganar la copa de Europa", en los momentos previos a la final de la Euro 2008.

50. "Si podemos machacar, vamos y machacamos. Nos ponemos y vamos y machacamos. Nos ha llegado el momento después de unos años. Nos han metido hostias de todos los colores, vamos a demostrarlo ahí", antes del España-Rusia.