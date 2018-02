Cristiano Ronaldo: "No me queda ningún sueño por realizar"

Cristiano Ronaldo estuvo charlando con el canal de YouTube 'Desimpedidos', momento en el que valoró lo que ha hecho hasta ahora y en el que señala sus nuevos objetivos.

¿Cuándo pensó por primera vez en ganar un Balón de Oro?

"Yo sabía que era un niño especial, sentía que era mejor. Cuando llegué a Manchester sabía que jugaría con los mejores del mundo, contra los mejores del mundo... Y aún así destaqué, ahí es cuando empecé a pensar: 'Puedo ganar un Balón de Oro'".

Sus 'hobbies' lejos del fútbol

"Cuando estoy en mi casa yo controlo todo. Cuando estoy en casa no veo fútbol, es muy raro, sólo si juega algún equipo de un amigo mío o un buen partido. Veo películas, series, documentales, conciertos..."

Portugal en el Mundial

"No somos favoritos. Hay equipos con más nombre: Brasil, España, Alemania, Argentina... Pero en el fútbol todo el posible. Tenemos un grupo muy difícil, tenemos que pasar la fase de clasificación y luego ya veremos".

"No tengo más sueños que alcanzar"

"Creo que no me quedan sueños por realizar. Todo aquello que soñé lo he alcanzado. Creo que conseguí tantas cosas bonitas que no tengo más sueños".

Sus mejores goles

"Es difícil mencionar tres goles, he marcado tantos goles bonitos que es difícil elegir. En la Champions son los goles más bonitos".

¿Hay momentos en los que te mires al espejo y pienses 'Soy bárbaro'?

"Sí, hay momentos así (risas). No, creo que tienes que tener momentos en los que te tienes que gustar a ti mismo".