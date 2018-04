Cristiano se exhibe en Turín ante la Juventus y deja al Real Madrid con las semifinales casi en el bolsillo

Pues tenía razón la Juventus. El favorito era el Real Madrid. Sin duda. Sin ninguna duda. Y el favorito se comió, en Turín, a la 'Veccha Signora' para cenar, o para tomar de aperitivo en su camino a la final de Champions. Los de Zinedine Zidane pasaron por encima de un equipo que se inmoló desde el comienzo y que vio una nueva exhibición de Cristiano Ronaldo en Europa.

Todo es más fácil con un jugador así en el verde. Y más fácil es, si con él, te adelantas antes del minuto 5 en Turín en un partido de Champions. No necesito más el Real Madrid en el primer acto, pues en una gran acción hizo lo que para muchos es harto complicado. Marcelo se la puso a Isco y el centro de este, preciso, lo remató el luso a la red con un sutil toque de exterior.

Gran gol del 7, y gran pase de Isco, titular hoy ante la Juventus. Cogió esto igual de descuadrado a un equipo que, en su idea, pensó en parar a Bale con un doble lateral izquierdo y en dejar el centro tan solo con Khedira y Bentancur. No tuvo el mejor comienzo, pero con el paso de los minutos los 'bianconeri' demostraron que son un equipo con ADN ganador.

Que son fuertes, a pesar del revés de recibir un gol en su campo nada más empezar la eliminatoria. La Juve se hizo con el mando ante un Real Madrid a la espera, buscando un golpe rápido y fulminante para noquear por completo a su rival. Higuaín pudo echar al traste ese plan, pero Keylor Navas le sacó una mano espectacular para evitar un empate que los de Allegri masticaron, pero que no llegaban a saborear.

Sí saborearon otra cosa: el gol de chilena de Cristiano. Todo fue por una jugada sin peligro evidente que Chiellini se encargó de complicar. Con Buffon saliendo, el central dio lo justo al cuero para que se cantara el gol en propia puerta. La cogió el luso, la puso atrás y Lucas Vázquez, que entró por Benzema, se encontro con el veterano arquero italiano. Su rechazo cayó en banda, y el centro acabó con Ronaldo elevándose a los cielos de Turín para rematar el partido.

Más lo remató Dybala, con una autoexpulsión tras una patada a lo De Jong a Carvajal. Con diez, los transalpinos ya pensaban que el 0-2 no era tan malo, más con Ramos fuera por acumulación de amonestaciones. Pero no, no iba a acabar así, porque el Real Madrid estaba 'on fire', y Cristiano más. Asistencia para Marcelo con toda la zaga turinesa parada para que el lateral entrara, literalmente, con el balón en la red.

Casi finiquitada, por no saber qué puede pasar en el futuro, tiene el Real Madrid la eliminatoria ante la Juventus. Tres goles de ventaja, fuera de casa, ante un equipo sin Dybala y con un Higuaín que, de nuevo, no apareció en un partido importante. Todo listo para que el campeón esté entre los cuatro mejores de la Champions.