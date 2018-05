Cerezo: "Que yo sepa, hasta el día de hoy, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid"

"Antoine Griezmann es jugador del Atlético de Madrid que yo sepa hasta el día de hoy y no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Que yo sepa es jugador del Atlético de Madrid" afirmó el presidente rojiblanco.

Cerezo, a la vez, no confirmó dicha comida con el delantero. "He comido con un amigo mío. Ni se llama Antoine ni se llama Griezmann. He comido con un amigo mío, que es muy buen amigo y hemos hablado de cosas de cine, no de fútbol. No he visto en el restaurante a Griezmann" , afirmó en declaraciones a 'El Golazo de Gol' a su salida del restaurante.

"Que yo sepa no. Que yo sepa no ¿Estaba aquí Antoine? Para haberlo sabido, para hablar con él", aseguró a 'El Golazo de Gol'. Griezmann tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2022, con una cláusula de rescisión de cien millones de euros.