Cerezo: "Si la oferta por Carrasco es buena para él y para el club, no tenemos inconveniente en que se marche"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró sobre la negociación del extremo belga Yannick Carrasco con el equipo chino Dalian Yifang que si la oferta es "buena para él y para el club" no tendrán "ningún inconveniente" en que se marche.

"Nosotros como Carrasco buscamos el bien para el club y para el jugador. Si Carrasco está negociando con un equipo chino y la oferta es buena para él y para el club, no tendremos ningún inconveniente en que se marche", aseguró el presidente rojiblanco a la entrada de la comida con la directiva del Copenhague danés, con el que se enfrentarán esta tarde en la Liga Europa.

El "no" de Simeone

El presidente del Atlético dijo que el extremo belga tiene "la puerta abierta" aunque reconoció que no sabe "en qué punto están las conversaciones".

Preguntado también por las declaraciones de ayer del entrenador argentino Diego Simeone, que respondió con un "no" a la pregunta de si haría todo lo posible para que Fernando Torres siguiera la próxima temporada en el equipo, Cerezo aseguró que no había escuchado las declaraciones por haber estado de viaje.

"He llegado de México y no he leído ni oído nada. Cuando las lea haré mi comentario (...) Esto es una cosa técnica, son los técnicos los que deciden. No he escuchado ninguna declaración de Torres, ni de Simeone ni de nadie", zanjó.