Cerezo, sobre la decisión de Torres de dejar el Atlético: "Yo me he enterado por la radio"

Preguntado por si la decisión del delantero le ha caído por sorpresa, el presidente rojiblanco contestó: "La verdad es que sí. No sé si lo ha comunicado al club, pero yo desde luego me he enterado por la radio". "Como todos sabéis, Torres es uno de los jugadores más queridos de nuestro club, realmente es una pena su decisión que sea marcharse.

Sabe que tiene las puertas abiertas, que esta es su casa y que lo será por siempre", añadió el presidente rojiblanco. Para Cerezo la sensación al conocer esta decisión del delantero rojiblanco es "de tristeza" porque se marche una persona que"ha dado tanto y quiere tanto a este club".

"Aparte de su profesionalidad, Fernando es una persona maravillosa, un encanto. No sé si tendrá una nueva aventura, pero cuando la acabe siempre sabe donde está su casa", añadió. "Torres significa muchísimo en la historia del Atlético. En los últimos 20 años ha sido un símbolo de esta entidad, se le quiere, se le aprecia y desde aquí le mando un fortísimo abrazo, se lo daré el miércoles cuando lo vea en Portugal, simplemente decirle que le quiero", añadió Enrique Cerezo.

Para el presidente del Atlético, la falta de minutos en el pasado derbi liguero contra el Real Madrid no ha sido el motivo de la decisión, ya que Torres es "una persona lista" que "piensa mucho las cosas".