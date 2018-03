Busquets: "Siempre hemos intentado ayudar a André Gomes"

El plan para el partido

"No podemos especular, un gol de ellos cambia totalmente la eliminatoria"

André Gomes

"Sabíamos algo, los compañeros siempre le han intentado ayudar. El que soporta toda su casa es él y ahora debemos ser más positivos, ayudarlo, que todo el mundo esté a una para que podamos conseguir algo bueno. Si estamos así a estas alturas de la temporada no es bueno para ninguno".

Iniesta

"Sabemos lo que aporta Andrés como capitán, como jugador, como persona... Todo lo que nos aporta es positivo. Él tendrá la última palabra a la hora de jugar".

La posible vuelta de Neymar

"No lo sé, es una pregunta para él, ahora es un jugador de otro equipo y no voy a hablar de un supuesto. Eso lo sabe él, tenemos un partido muy importante mañana como para centrarnos en otros supuestos".

El papel de Willian

"No es un jugador, hay que estar pendiente de Pedro, Hazard... Tenemos que intentar estar juntos y saber que son un gran equipo con grandes jugadores".

Defiende a André Gomes

"Sí, lo veo preparado. Lo veo entrenar y está claro que cuando juegas en casa el 'run-run' no es positivo para nadie. Nosotros le vamos a ayudar y la afición seguro que también lo hace".

A vueltas con Neymar

"A mí personalmente no me lo ha dicho, si me lo hubiese dicho tampoco lo diría. Es darle importancia a un tema del que nadie se ha pronunciado, no hay mucho más que decir".

Dembelé y su adaptación

"Cada vez le veo mejor. Es joven, con ganas de adaptarse y luchar. Es de los jugadores que marcan la diferencia. Al final será decisión del entrenador, ojalá esté preparado pero nosotros confiamos en sus cualidades, no hace falta que le metamos presión".

Los futbolistas, humanos

"Un deporte como el fútbol y un club como el Barça... Son muchas cosas las que influyen. Cada persona se marca unos retos, pero esto demuestra que todos somos personas. Tenemos nuestras cosas, nuestras preocupaciones".

Los peligros del Chelsea

"En la Premier prácticamente sólo hay un equipo que puede ganar el título, pero esto es otra competición totalmente diferente. Ellos intentarán seguir y nosotros no le tenemos que dar importancia a que sean más o menos peligrosos".