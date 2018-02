Bolt desvela el misterio: jugará un partido benéfico de fútbol en Old Trafford

El exatleta jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, jugará un partido benéfico el próximo 10 de junio, al frente de una selección mundial y contra un equipo inglés que capitaneará el cantante Robbie Williams.

Bolt, que abandonó el atletismo tras los Mundiales de Londres del pasado año, desveló la incógnita que había abierto en las redes sociales, cuando aseguró que había fichado por un equipo de fútbol, lo que provocó que se disparasen los rumores tras completar algunos entrenamientos junto al Manchester United y el Borussia Dortmund.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8