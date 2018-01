Bartra declara sobre el atentado contra el autobús del Dortmund: "Tuve miedo de morir"

"No me siento bien cuando lo recuerdo. Tuve miedo de morir, miedo de no volver a ver a mi familia", dijo Bartra en una declaración leída por el abogado del Dortmund, Alfons Becker.

Bartra prefirió la declaración escrita al saber que el presunto responsable del atentado con bomba estaba presente en la audiencia, aunque luego respondió a las preguntas que se le formularon con ayuda de una traductora. Según Bartra, tras la explosión sintió una sacudida en la cabeza, soltó su teléfono móvil y sintió fuertes dolores en un brazo, del que después tuvo que ser operado.

El jugador vio sangre en su brazo y temió que hubiera un segundo ataque, mientras pensaba en su familia. Según la declaración del abogado recogida por los medios locales presentes en la sala, Bartra todavía no ha superado el ataque y tiene pesadillas. Sin embargo, tras la sesión el jugador colgó un mensaje en Twitter en el que negó haber dicho que no ha superado el atentado o que tenga aún pesadillas: "Después de todo me siento más fuerte. Si un atentado no pudo conmigo, nada puede.

El atentado cambió mi vida porque ahora vivo con mucha más fuerza". El autor confeso del atentado, Sergei W., está acusado de 28 casos de intento de asesinato y de un delito de lesiones y hoy, antes de que Bartra saliera de la sala, solicitó la palabra para pedir perdón.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús del Dortmund salía de su hotel de concentración para dirigirse al estadio a disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada pasada contra el AS Mónaco.

La fiscalía considera que Sergei W. quería matar al mayor número de jugadores posible para generar una caída en bolsa de las acciones del Dortmund con las que había hecho una apuesta a la baja con la que pretendía enriquecerse. Sergei W. ha reconocido haber sido el autor del atentado, pero asegura que no tuvo intención de matar a nadie.

En la sesión de hoy estaba también citado el compañero de Bartra Pierre-Emerick Aubameyang, inmerso en rumores sobre su posible incorporación al Arsenal. El delantero, que jugó el sábado frente al Friburgo, excusó su presencia alegando que se encontraba enfermo, ausencia que no gustó al tribunal.