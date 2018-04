Allegri: "Le dije a Sergio Ramos que no era un penalti claro"

El técnico del conjunto italiano felicitó a sus jugadores por el encuentro que ganaron en el estadio Santiago Bernabéu y habló sobre la jugada más polémica del duelo, la pena máxima de Benatia a Lucas Vázquez que eliminó a su equipo.

"Hablé con Sergio Ramos en el túnel y le dije que en mi opinión no era un penalti claro. Era algo gris. En la ida, en el minuto 92 con 50 segundos, el de Cuadrado era penalti. Fue un momento de confusión cuando lo pitó, había enfado en ese momento y llegó la tarjeta roja para Buffon", comentó.

Después especificó que lo que le dijo a Sergio Ramos fue una "broma" y declaró que no sabe si ese penalti se habría pitado en otro estadio. "Ramos me dijo que fue claro el penalti y yo le dije que fue gris. Hay que entender que después de un partido, a un segundo del final pitan el penalti, es duro".

Cuestionado por si el vídeo arbitraje (VAR) podría haber cambiado la decisión del penalti, indicó que la tecnología no está presente y que por eso no hay "mucho que decir" al respecto. "El VAR es una herramienta importante que puede ayudar a tomar decisiones objetivas. Aquí no hay, pues nada", declaró.

Respecto al encuentro que firmó su equipo, indicó que sus jugadores hicieron "un gran partido" y quiso felicitar "a sus chicos". "El partido de ida también fue muy bueno desde el punto de vista técnica. Concedimos un gol, el segundo fue un gran gol de Cristiano. Hoy, consiguieron remontar. Tenía confianza en vista de la prestación del partido de ida. El equipo se merecía al menos la prórroga. Nos quedaban dos sustituciones y teníamos opciones. Llorar no sirve para nada. Es un momento triste", manifestó.

"El sabor es amargo. No hemos tenido la oportunidad de intentarlo hasta el final en la prórroga. Los dos equipos habrían merecido pasar a la siguiente fase por lo visto en los dos partidos", agregó. Asimismo, resaltó que el Juventus demostró que ha crecido como club y como equipo y que el partido ante el Real Madrid hará que crezca la confianza para las próximas Ligas de Campeones que dispute el cuadro italiano.

También habló sobre la expulsión de Gianluigi Buffon tras protestar al árbitro el penalti que pitó a favor del Real Madrid. "Se ha tratado de un momento de confusión. Buffon tuvo esa reacción y fue comprensible. No sé si ha sido el último partido de Buffon en la Liga de Campeones. Faltaban tres segundos, el resultado habría sido histórico y tuvo una reacción humana. El árbitro le saco la roja y le echó".

Por último, habló sobre su posible continuidad en el Juventus la próxima temporada: "Tengo contrato, tengo que hablar con el club y ahora lo importante es superar este momento difícil y centrarnos en el campeonato. Luego ya veremos", concluyó.