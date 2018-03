Quintana: "Ganar la Vuelta es un sueño hecho realidad"

El colombiano Nairo Quintana, ganador de la Vuelta a España 2016, consideró esta carrera como la mejor de su vida "por el escenario" en el que la consiguió y "por los rivales" a los que se enfrentó, entre ellos dos grandes como Chris Froome y Alberto Contador. "Si. Es la más importante por el escenario en el que la conseguí y por los actores, por los rivales a los que enfrenté. Ha sido una Vuelta muy bonita y hemos luchado mucho", dijo.

"Ha sido espectacular, especial. Es un sueño hecho realidad. Había luchado mucho por conseguirlo y lo he logrado", dijo sobre su triunfo un Quintana agradecido a su equipo, el Movistar, al que considera "el mejor del mundo" por la ayuda que le dio en carrera. "Ya se pasó la última raya y ya es definitivo. Es mi segunda grande. Y no me queda más que decir que estoy orgulloso de mi equipo, que es el mejor del mundo", dijo.

Nairo aseguró que el Tour "es un sueño que sigue en la cabeza" que espera "lograr" alguna vez y que seguirá "buscando hasta que lo consiga". También apuntó que "no hay ningún lío, ningún problema" entre él y Chris Froome, a pesar de lo que se dijo tras esprintar al británico en el Alto de Aitana y los aplausos que le dedicó Froome. "Le tengo mucho respeto, es un gran rival", dijo.