Un tiro imposible de LeBron James pone a los Cavaliers a una victoria de la final de Conferencia

Los Cavaliers de Cleveland, que lograron otra victoria con suspense gracias a la genialidad de LeBron James, y el triunfo de los Celtics de Boston, con el pívot dominicano Al Horford de protagonista, les deja a solo un paso de acceder a las finales de la Conferencia Este.

Si el próximo lunes vuelven a ganar sus respectivos cuartos partidos de las series que disputan contra los Raptors de Toronto y los Sixers de Filadelfia, habrán conseguido su objetivo. James mantuvo su condición de verdugo de los Raptors y con una canasta antes de que sonase la bocina dio a los Cavaliers la victoria por 105-103 en el tercer partido de la eliminatoria, que dominan 3-0.

El cuarto partido se volverá a jugar en el mismo escenario del Quicken Loans Arena. James acabó el partido con 38 puntos, tras anotar 14 de 26 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos; dio siete asistencias, capturó seis rebotes, recuperó dos balones y puso un tapón.

La estrella de los Cavaliers (227) superó al base francés Tony Parker (226) en el quinto puesto de más partidos disputados en los playoffs. Dereck Fisher con 259 es el líder de todos los tiempos, seguido por Tim Duncan (251), Robert Horry (244) y Kareem Abdul-Jabbar (237).

El ala-pívot Kevin Love, que ha recuperado su mejor forma, también fue decisivo en la victoria de los Cavaliers al conseguir un doble-doble de 21 puntos y 16 rebotes, incluidos 15 que fueron defensivos.

El base Kyle Lowry logró 27 puntos y fue el líder de los Raptors, que podrían quedar eliminados en las semifinales por segundo año consecutivo ante los Cavaliers. Anunoby acabó con 18 puntos, su mejor marca como profesional en los playoffs, al anotar 7 de 12 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples.

