Terdema Ussery, expresidente de los Dallas Maverick, acusado de acoso y tocamientos a sus exempleadas

"Era una casa de animales", "zoo", "no me sentía segura yendo a trabajar" y "cultura corporativa plagada de misoginia y comportamiento sexual vejatorio". Estas son algunas de las acusaciones de varias empleadas de los Dallas Mavericks contra el expresidente de la franquicia, Terdema Ussery.

