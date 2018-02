Pesic es presentado como nuevo entrenador del Barcelona

El Barcelona Lassa ha oficializado el fichaje del serbio Svestislav Pesic como nuevo entrenador del primer equipo de baloncesto hasta el 30 de junio del presente curso.

Después de despedir el pasado lunes a Sito Alonso y anunciar a Alfred Julbe como sustituto interino, la entidad ha presentado este mismo viernes al técnico balcánico en una rueda de prensa celebrada en el Palau Blaugrana.

Pesic, de 68 años, se sentará en el banquillo azulgrana por segunda ocasión. En la primera etapa (2002/03 y 2003/04), lideró al equipo que consiguió levantar la primera Euroliga de la historia de la sección (2003).

