Muere Rasual Butler, exjugador de la NBA y la ACB, en un accidente de tráfico

El baloncesto está de luto. Rasual Butler, exjugador de la NBA y de la ACB, ha fallecido junto a su mujer Leah en un accidente de tráfico en Studio City, California.

Butler, que jugó en Raptors, Pacers, Spurs, Clippers y Bulls, entre otros, perdió el control de su coche a las dos de la madrugada, chocándose contra un parquímetro y estrellando su Range Rover contra una pared tras dar varias vueltas de campana.

Leah LaBelle, mujer de Butler, era cantante y participó en la edición de 2004 de 'American Idol'. Varios jugadores de la NBA han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, incluyendo a Pau Gasol.

Very sad day for the #NBAFamily. My deepest condolences to Rasual and his wife’s families in such a painful moment. #RIPRasualButler pic.twitter.com/PUmTQUFwbF