El error histórico de JR Smith que costó el partido a los Cavaliers contra los Warriors

4.7 segundos para el final. Primer partido de las Finales de la NBA en el Oracle Arena. Tiros libres para George Hill, que mete el primero y empata el partido a 107 entre los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers.

Flexiona las rodillas, tira el lanzamiento y se queda corto en el aro. JR Smith coge el rebote, los Cavaliers tienen una nueva opción de ganar el partido. La decisión que toma el escolta ya es parte de la historia del baloncesto, como lo fue el famoso tiempo muerto de Chris Webber con Michigan.

JR Smith decidió salir de la zona y evitar todo contacto con los jugadores de los Warriors, dejando así acabar el partido con empate a 107 y mandarlo a la prórroga. LeBron James, a su lado en ese momento, no se lo podía creer. En ese momento, JR Smith le dijo a LeBron: "Pensé que íbamos por delante en el marcador".

Las cámaras captaron ese momento, declaraciones que el propio JR desmintió ante los medios tras el partido. Draymond Green y Stephen Curry también fueron preguntados por este hecho, expresando con incredulidad lo que había dicho el escolta.

Draymond Green: “You gotta know the score.” And then wait until you see his face when he finds out J.R. Smith claimed he knew the score was tied. pic.twitter.com/WgDhgoK0NL