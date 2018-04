Valtonyc: "A ver si con la coña van a meter a Losantos en prisión y me va a tocar de compa de celda"

Valtonyc ha sido una de las primeras personas en reaccionar a las violentas declaraciones que vertió el periodista Federico Jiménez Losantos contra el juez alemán que decidió poner en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y negar su extradición por el delito de rebelión.

"A ver si con la coña van a meter a Losantos en prisión y me va a tocar de compa de celda", se ha expresado en tono irónico el rapero valenciano a través de su cuenta personal de Twitter, donde ha añadido: "No me seáis cabrones, que ya tengo suficiente con lo mío".

Desde su programa de radio, Jiménez Losantos arremetió duramente contra el magistrado por su respuesta al procesamiento del expresident de la Generalitat. Lo llama "infecto", "nazi" y "rojo", además de tacharlo de "chorizo" y "prevaricador. La policía alemana ya tiene en su poder dicha grabación para analizarlas por si son constitutivas de delito.

Además, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha abierto una investigación por las palabras de Jiménez Losantos.