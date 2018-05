Ed Sheeran domina una gala de los Billboard que no se olvidaron de 'Despacito'

Sheeran ganó también los galardones al mejor artista masculino, mejor artista del Top Hot 100, artista con mayores ventas de canciones y artista con canciones más populares en la radio.

Lamar, por su parte, se llevó los trofeos al Top Album 200, mejor álbum de rap ('Damn') y mejor artista de rap, entre otros, mientras que Bruno Mars, de origen puertorriqueño, sumó cinco premios en las categorías de R&B, incluido el de mejor canción ('That's What I Like'), mejor artista y mejor álbum ('24K Magic').

El tema 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee con la colaboración de Justin Bieber, se llevó el galardón a la mejor canción latina. Fonsi también ganó los trofeos a la mejor canción del Top 100, la canción más vendida y la canción más reproducida.

"Gracias a todos por abrazar una canción casi entera en español. Gracias por bailarla, cantarla y aprenderla. Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, para Puerto Rico y para los que se ríen de quienes hablamos en español", señaló Fonsi.

El momento más destacado llegó de la mano de Janet Jackson, ganadora del trofeo al Icono del Año. La artista, la primera mujer negra que recibe este galardón, interpretó algunos de sus éxitos y dio un discurso donde hizo mención al movimiento 'Me Too'.

"A pesar de los retos que afrontamos, estamos en un momento glorioso. No volveremos a ser controladas, manipuladas o abusadas. Estoy con esas mujeres", afirmó Jackson.

La gala, que duró tres horas, contó con las actuaciones de Ariana Grande, Kelly Clarkson, Dua Lipa, Shawn Mendes, Normani y Khalid, John Legend, Christina Aguilera y Demi Lovato, Ed Sheeran y Jennifer López, que presentó su nuevo sencillo, 'Dinero'.