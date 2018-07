Shakira arrasa en su concierto de Barcelona al dedicarle una canción en catalán a su suegro

La cantante colombiana Shakira contagió el Palau Sant Jordi de la "fiebre amarilla" que lleva a su público a cantar y bailar casi todas las canciones incluidas en su gira 'El Dorado Tour', en unos conciertos "muy especiales" en su ciudad de adopción al que ha asistido toda su familia.

"Quant de temps! Quina emoció! ¡Os extrañaba muchísimo! ¡Gracias por esperarme!", señalaba al principio de su primer concierto Shakira, que no actuaba en Barcelona desde el ya lejano 2011, y que ha ido alternando sus mensajes al público en catalán y en castellano.

Los conciertos estuvieron marcados por las constantes alusiones y guiños hacia su compañero, el futbolista Gerard Piqué, a sus dos hijos y a sus padres. "Gracias a esta tierra por haberme dado a estos dos hijitos, que me han hecho muy feliz", ha exclamado la cantante hacia el final del concierto, momento en que Piqué, con sus hijos sentados en su regazo, han aparecido en la gran pantalla del escenario, causando el delirio del público barcelonés.

En su último concierto en España de su gira 'El Dorado Tour', Shakira aprovechó la ocasión para dedicar 'Boig per tu' a su suegro. La cantante aseguró que esta conocida canción catalana "es una de las favoritas de su suegro" aunque explicó que no sabía cómo saldría ya que no la habían ensayado previamente.