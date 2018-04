Una sentencia obliga a David Copperfield a desvelar el truco en el que hacía desaparecer a la audiencia

Gavin Fox, un exchef británico, ha denunciado a David Copperfield, a quien pide una indemnización millonaria. El denunciante participó en un show en Las Vegas en 2013 cuando fue elegido para participar en su truco 'Lucky 13', que consiste en hacer desaparecer a varios miembros del grupo.

Según Fox, un accidente mientras participaba en este truco le produjo una lesión cerebral y varias heridas que le han tenido que tratar en el quirófano. El coste de los médicos habría ascendido hasta los 300.000 euros.

El truco consiste en elegir a 13 personas del público al azar y hacerlas desaparecer para que aparezcan en la parte posterior del teatro, por detrás de la audiencia. Estos participantes son elegidos lanzando pelotas infladas al público para evitar la sención de que hay un acuerdo entre el mago y los participantes.

El productor ejecutivo del mago, Chris Kenner ha tenido que detallar en qué consiste 'Lucky 13'. Los 13 elegidos son conducidos por un sistema de pasillos oscuros interiores y exteriores desde el escenario hasta el lugar de la reaparición. Según ha detallado, incluso llegaron a pasar por la cocina del recinto para llegar a tiempo al destino.

Durante este trayecto, Fox habría caído al suelo dislocándose el hombro y generándole después un dolor crónico. El abogado del denunciante ha preguntado a Kenner si se trataba de "una carrera de obstáculos", ante lo que éste ha respondido que no. Además, afirma que no había ningún riesgo en el trayecto aunque reconoce que no se informó previamente a los participantes en qué consistía el truco ni comprobaron el calzado que llevaban.