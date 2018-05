"Quiero 14 baños y 20 habitaciones": Los Morancos parodian con una canción la polémica del chalet de Iglesias y Montero

Las divertidas y viralizadas versiones musicales que a Los Morancos les ha dado por hacer en forma de critica política y social ante todo lo que acontece a la actualidad en España tienen una nueva 'víctima': Pablo Iglesias e Irene Montero. Los líderes de Podemos y la polémica surgida en torno a ellos por la compra de su chalet ha sido el tema elegido por el dúo de humoristas sevillanos para lanzar su nuevo hit: 'Mayores'.

En la canción, que no ha tardado ni 24 horas en superar las 100.000 reproducciones en Youtube', los hermanos César y Jorge Cadaval utilizan el conocido tema 'Mayores', de la cantante estadounidense Becky G, para banalizar y parodiar con humor la controvertida compra de la vivienda por parte de los líderes de la formación morada.

En el vídeo, Iglesias y Montero acuden a una inmobiliaria para hablar con un agente que vende "pisos y chaleres". Este, al ver entrar al secretario general de Podemos, cree que el político entra en la agencia en busca de "un pisito en barrio obrero". La vuelta de tuerca la dan en el estribillo.

"A mí me gustan mayores, este piso es 'de mojones', yo quiero 14 baños y 20 habitaciones", ironiza el dúo en los versos principales de la canción, que concluye así: "A mí me gustan más grandes, así que tome usted nota, enséñenos una casa que la vuelva loca". Pero Los Morancos no solo critican a los dirigentes de la formación morada por la compra de dicha vivienda.

"Con todo lo que criticaste cuando lo hizo De Guindos y tú vas a gastarte en una casa lo mismo, huele a populismo", le recrimina el agente inmobiliario al secretario general de Podemos, que vuelve a cantar: "A mí me gustan mayores, con seis o siete salones, 14 cuartos de baños y 20 habitaciones". Iglesias Irene Montero no se han hecho eco de esta canción por el momento.