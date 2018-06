Queen brilla en Madrid sin su estrella Freddie Mercury, pero con un carismático Adam Lambert

Brian May ha sido esta vez el líder de la banda, junto a Roger Taylor, en el WiZink Center de Madrid, ciudad a la que los británicos regresan tras una década de ausencia gracias a la gira europea que conmemora los 40 años del álbum 'News of the World', con temas tan míticos como 'We Will Rock You' que, siempre con el recuerdo del eterno Freddie Mercury, ha interpretado Adam Lambert.

Ha sido pasadas las 21:15 horas cuando el aterrador monigote de la portada de 'News of The World' ha dado un puñetazo a esa pantalla y ha empezado a "subirla" para mostrar a un insultantemente joven Adam Lambert compitiendo en jovialidad con el veterano y canoso guitarrista Brian May.

Vestido con un chaleco largo rojo -el micrófono a juego- y sobre unos zapatos con plataformas, Lambert ha hecho suyos temas como 'Play the Game' y otros clásicos, no solo del disco que cumple cuatro décadas, compartiendo siempre protagonismo con May.

El guitarrista ha paseado por todo el escenario con una península central en el WiZink Center y, arropado por grandes pantallas con su especial guitarra a cuestas, ha tocado hits míticos como 'Bicycle' y 'Another One Bites The Dust'.

Lambert, maquillado, como es habitual, no ha escatimado en cambios de vestuario, y para 'Killer Queen' ha sorprendido apareciendo sobre la cabeza del metálico protagonista de 'News of the World', con chaqueta clara y pantalones a cuadros rojos y negros.

"Damas y caballeros, me gustaría darle las gracias a las dos estrellas que me acompañan esta noche", se ha dirigido Lambert al público madrileño, que ha ovacionado a May y Roger Taylor. Después, en la punta del escenario, el cantante le ha pedido una "promesa" a los nostálgicos asistentes, antes de darlo todo con "Don't Stop Me Now": "¿Podemos celebrar esta noche a Queen y a Freddie juntos?".