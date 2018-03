Operación Triunfo rinde homenaje en su concierto en Madrid a Gabriel Cruz y también planta cara al acoso escolar

Los 16 concursantes de Operación Triunfo se han subido por primera vez a los escenarios de Madrid, arropados por el público. Eso ya pudieron constatarlo las 17.000 personas que llenaron el 3 de marzo el Palau Sant Jordi de Barcelona en el primer concierto de esta gira que ha firmado su segundo show, en el Palacio Vistalegre, con un guión que ha seguido a pie juntillas el establecido en la Ciudad Condal.

Los concursantes han querido dedicar 'Camina', canción compuesta en la Academia, al niño Gabriel, asesinado por la pareja de su padre.

Otro emotivo momento se ha vivido cuando Cepeda ha mostrado su repulsa al acoso escolar antes de cantar 'Say You Won't Let Go'. El gallego ha mencionado a una joven que le hizo llegar su caso a través de las redes sociales y ha dicho: "Fuera el bullying, fuera el odio de todas las personas".

Prácticamente esas han sido las únicas sorpresas en los 37 temas interpretados por Amaia, Aitana, Ana War y compañía. Sin embargo, los asistentes se han entregado completamente al espectáculo.

Un par de minutos se han hecho de rogar los concursantes de OT, aunque el público ha sabido esperar, entusiasta, y ha encontrado entretenimiento vitoreando al presentador, Roberto Leal, que se ha dejado ver en la pista, al igual que Joe Pérez-Orive, jurado del concurso.

Las cantantes Amaia y Ana Guerra | EFE

Tras la demora, la fiesta ha comenzado. Primero músicos y luego el cuerpo de baile han ido llenando el escenario de Vistalegre, para dar paso, uno a uno y acompañados de gritos cada vez más estridentes, a los artistas.

Siguiendo el guión de Barcelona, el espectáculo ha empezado con el tema grupal 'I'm still standing', seguido de Ricky en solitario con 'Let me entertain you'. "¡Buenas noches, Madrid! Madre mía, ¿pero cuántos sois?", ha saludado el mayor de los 'triunfitos', que ha hecho al tiempo de maestro de ceremonias presentando a dos platos fuertes del cartel.

Amaia, flagrante ganadora del talent y Ana Guerra, apodada como Ana War, se han encontrado en los ojos del público con 'Todas las flores', un tema de Presuntos Implicados que se ha convertido en uno de los grandes éxitos

Luego ha sido el turno de Mireya y Juan Antonio con 'Corre', y, después, ha llegado uno de los momentos que ha demostrado, una vez más, la diversidad de esta hornada de artistas. Marina ha hecho las delicias con 'The Voice Within', con una bandera del orgullo LGTB alrededor del pie del micrófono, a juego con los estandartes arcoíris que han portado decenas de espectadores.

Otro momento para celebrar la diversidad ha llegado con Agoney y Raoul y su beso en honor a "la libertad y el amor" tras interpretar 'Manos vacías'. Siguiendo en la línea, y todos juntos, han llevado a los parroquianos al éxtasis con dos auténticos himnos, 'A quién le importa' y 'La revolución sexual'.

Aunque la auténtica revolución la ha protagonizado, cómo no, la ganadora del talent. Al ecuador de la noche, Amaia se ha subido al escenario con su primera canción en solitario, la que le dio la victoria. Acompañada de su sempiterno piano, la cantante navarra ha enmudecido -literalmente, con un acuerdo tácito entre los presentes para escuchar al 100% su voz- al público con 'Miedo'. Tras esa, caída libre: la ganadora y la segunda clasificada han cantando la intimista 'Con las ganas'; Thalía y Miriam la eurovisiva 'Euphoria'; Raoul, 'Million Reasons' y 'Symphony' ha sido para Nerea y Agoney.

Roy, Nerea, Mimi... todos han ido desfilando por el escenario en un concierto de tres horas que ha reservado el último tramo para los cinco finalistas y sus mayores éxitos. Miriam y su 'Invisible', y Alfred con 'Que nos sigan las luces', han sido coreadas junto a dos de las más aclamadas del concierto: 'Shake it out', cantada por la explosiva Amaia, y 'La Bikina', de la "orgullosa, preciosa y altanera" Ana War.

Sin olvidar, claro está, a Amaia y Alfred convirtiéndose en Emma Stone y Ryan Gosling con 'City of Stars', y la cañera 'Lo malo' de Ana War y Aitana, que ha enloquecido al público de todas las edades. Por supuesto, no podía faltar la interpretación por parte de Amaila y Alfred de 'Tu canción, representante de España en Eurovisión 2018.