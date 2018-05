Los amantes de Queen calientan motores con el espectacular tráiler de 'Bohemian Rhapsody', la película sobre Freddie Mercury

Suenan palmas a un ritmo perfectamente medido, enérgico, y dando vida a un espectáculo sin igual. Todos hemos escuchado miles de veces como poco el inicio de 'We Will Rock You', una de las canciones más conocidas de la historia del rock. Su autor, Brian May, decía que nunca se esperó tal éxito, como tampoco todo lo que aconteció a su banda durante aquellos años.

En casi un abrir y cerrar de ojos, Queen se convertía en la banda preferida de todo el planeta. La banda llenaba casi sin inmutarse enormes estadios y recintos donde los himnos de toda una generación eran coreados al unísono. Himnos que marcaron la historia de la música moderna fundamentalmente por una persona: Freddie Mercury.

Ese sentimiento no parece haberse olvidado casi 30 años después del cantante del mítico grupo británico. Al menos, es lo que piensan Dexter Fletcher y Bryan Singer, los directores que traen de nuevo a la vida al cantante en lo que parece ser un espectacular y colorido homenaje a su trayectoria y a la del resto de miembros de la banda.

A la espera de que la película vea la luz (se espera su estreno en otoño de 2018 en Estados Unidos y España), se ha publicado ya el tráiler que muestra la caracterización de Mercury de la mano de Rami Malek, quien parece haber cuidado cada detalle para realizar una fiel representación del cantante. El éxito de esta película no se prevé únicamente por la actuación del protagonista. Brian May y Roger Taylor, miembros de la banda, pondrán la música a la película.