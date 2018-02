Leticia Dolera, en la alfombra roja de los Goya: "Todos los días son de reivindicación hasta conseguir la igualdad"

Dolera, nominada hace dos años al Goya a mejor dirección novel por "Requisitos para ser una persona normal", es miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), que ha promovido de cara esta 32 edición de los Goya la campaña "Más Mujeres".

Como parte de esa campaña para reclamar una mayor presencia femenina en el cine, la asociación tiene previsto repartir simbólicamente más de mil abanicos de color rojo, aunque en la alfombra roja no se han visto hasta el momento.

Preguntada sobre la existencia de casos de acoso sexual en el cine en España, Dolera ha recalcado que "España es una sociedad machista igual que la americana y hay casos de acoso en todos los ámbitos laborales".

En este sentido, ha recordado que en Estados Unidos fue un artículo de The New York Times el que destapó el supuesto acoso a actrices, durante más de dos décadas, por parte del productor Harvey Weinstein, uno de los más conocidos y poderosos de Hollywood. "Antes de eso, a esas mujeres la sociedad no las había creído, no les daba credibilidad debido al mito falso de que las mujeres son mentirosas y manipuladoras", ha lamentado.