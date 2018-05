Julio Iglesias, una vida de serie... y lo sabes

Pero lo que no faltará, sobre todo, son ellas, las mujeres. Muchas. Miranda, que le ha dado cinco hijos o Vaitiare, por ejemplo, a quien conoció siendo ella menor de edad. Según la tahitiana, le obligó a hacer tríos, a probar la coca, a no llevar tacones y a no ponerse muy maquillada.

Tampoco deberían faltar sus desavenencias con su hijo Enrique, sobre todo a partir del momento en el que este se convierte en un competidor más por el mercado latino, ni los nuevos hijos que le han salido, como Javier Santos, a quien la prueba de ADN ha dado la razón.

Llegados hasta este punto, guion en mano, nos permitimos sugerir actores. Benicio del Toro y sobre todo Mark Ruffalo podrían ser buenas opciones. Españoles también. Alejandro Tous podría ser Julio Iglesias joven y José Coronado más talludito. Incluso Willy Toledo tendría su punto y de paso, le damos trabajo saltándonos el boicot al que dice está siendo sometido.

Tendría que estudiarse esa forma única de cantar, esos ojos cerrados y el micro alejado, esa mano a la altura de la tripa o esa pose rezando para convertirse en simplemente Julio.