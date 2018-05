Jota, cantante de 'Los Planetas': "El machismo es el reflejo de la sociedad violenta en la que vivimos"

El líder de la banda granadina no cree que en la música haya más casos de machismo que en otros sectores de la sociedad. "Lo que pasa es que la gente más frágil va perdiendo su posición en el mundo y los menos violentos tienen las de perder. Mientras no cambiemos esa forma de organizarnos, seguirá habiendo machismo", ha señalado el músico.

El cantante ha afirmado que en los últimos meses se ha puesto en cuestión la libertad de expresión en el arte y, la música, no ha escapado de ello. "Hay una fricción entre la creación artistica y entre el mundo capitalista en general.

Es muy valiente que haya artistas que digan explícitamente cosas tan obvias y evidentes arriesgando su propia libertad: de hecho, es una postura más valiente que la mía", ha señalado. En su caso, Jota ha recordado por ejemplo cómo en sus inicios salieron con una canción como 'Mi hermana pequeña', con la que buscaban "crear cierta tensión y captar la atención con una letra polémica con doble lectura".

"Siempre se hace igual, si consigues provocar que la censura entre el trapo, consigues gran publicidad y tu nombre crece. Eso es importante, pero tampoco es agradable que te metan en la cárcel: hay que medir las cosas que haces, la repercusión que quieres que tenga tu obra y las responsabilidades que estás dispuesto a asumir", ha aseverado.

Jota ha echado la vista atrás para analizar el legado del 'indie', que hoy en día "se ha convertido en algo masivo y popular y, cuando se convierte en una norma, la obligación de los artistas es criticarlo, buscar los fallos y mejorar lo que ya está dicho".

En cualquier caso, no cree que la música 'indie' en los años 90 estuviera despolitizada. En cuanto al 'indie' "sociopolítico" asegura que,"Creo que todo este movimiento de música independiente escrito en los 90 en España era un movimiento fundamentalmente sociopolítico.

Era una forma de encontrar un camino de distribución de contenidos culturales que no estuviera censurado y llegar al publico de forma directa y sin censuras. Y para eso había que tener cuidado que los mensajes no fueran muy explícitamente políticos", ha apuntado.

Una postura que tiene que ver con su último disco, 'Zona temporalmente autónoma', que para parte de la crítica es el más político de la banda gracias a temas como 'Islamabad'. "Pero es que cualquier tipo de actuación artística conlleva una visión política y una forma de ver el mundo y nuestros discos siempre han tenido esa intención. Siempre hay un par de canciones que hablan de conflictos sociales, teniendo en cuenta además que la raíz de los conflictos humanos siempre ha sido el amor", ha apuntado.

Sobre el futuro de la banda, Jota ha reconocido su interés por nuevos géneros como el 'trap', con jóvenes que "están haciendo cosas muy nuevas, súper interesantes y sacando el 'hip hop' de un gueto marginal". También ha descartado una separación temporal, para este último disco han pasado siete años desde el anterior, recordando que "el equilibrio en un grupo de rock es frágil y aveces unos están más centrados y otras dispersos".

Los Planetas llegarán al festival, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid, con su último disco bajo el brazo, 'Zona Temporalmente Autónoma', coincidiendo con The Jesus and Mary Chain, entre otros grupos del cartel, una banda que supuso para los granadinos "una influencia definitiva" y a la que prácticamente intentaban "calcar".

"Los festivales tienen cosas interesantes y otras no tanto, pero en el caso del Tomavistas me atrae un cartel elegido con gusto y criterio. Y, aunque en los conciertos hay una comunicación más potente con tu público, en un festival hay grupos que no te conocían y te pueden descubrir, tienes responsabilidad dividida con más artistas y, normalmente, se gana más dinero", ha concluido con humor.