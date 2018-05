Javier Calvo desvela el motivo por el que fue agredido en Lisboa tras Eurovisión 2018

Javier Calvo viajó hasta Lisboa para festejar con Amaia y Alfred su participación en Eurovisión, sin embargo, lejos de ser una noche de fiesta, fue todo lo contrario para el profesor de Operación Triunfo.

El actor aseguró que un señor de Lisboa le pegó un puñetazo en toda la cara, por si le veían "hinchadito", y ahora ha desvelado en declaraciones a Europa Press el motivo: "La calle estaba muy revuelta, la gente había bebido mucho, uno que nos digo 'no sé qué' y yo que no me callé y al final acabó en un golpe, pero no es nada eh".