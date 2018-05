Javier Bardem sale en defensa de Willy Toledo: "Hay que seguir peleando por la libertad de expresión"

El actor Willy Toledo vuelve a plantar al juez: "No he cometido ningún delito"

"Considero que no he cometido ningún delito. No hay motivo para declarar ante el juez", afirma el actor Willy Toledo , que vuelve a dejar plantado al magistrado tras ser citado por un delito de ofensa al sentimiento religioso

Willy Toledo: "Ya sabemos que la iglesia tiene absoluta libertad para decir y vomitar toda su ideología retrógrada"

"Estoy en mi derecho y en mi obligación. Me parece surrealista. Tengo claras mis convicciones", afirma el actor Willy Toledo, que sostiene que sólo declarará ante el juez por insultos a dios y a la virgen María si es detenido.

Plantón de Willy Toledo al juez que le investiga por insultar a dios y a la virgen: le piden hasta 5.000 euros

El actor ya adelantó que no tenía intención de comparecer en los juzgados y así lo ha hecho. Willy Toledo ha dado plantón al juez que le había citado como investigado por sus comentarios criticando la apertura de juicio oral contra varias mujeres por 'la procesión del coño insumiso'.