Florence and The Machine se corona reina en la primera jornada del Bilbao BBK Live

El festival, en esta primera jornada, ha completado el aforo con 40.000 asistentes que han dispuesto de una amplia variedad de estilos y bandas y artistas entre los que, además de Florence and The Machine, que encabezaba el cartel del día, ha brillado Childish Gambino.

Además, la organización ha hecho la primera confirmación para la próxima edición, del 11 al 13 de julio de 2019, al anunciar la presencia de la banda de rock californiana Weezer, que actuará en fecha exclusiva y por primera vez en un festival nacional después de 17 años de su último show en España.

En la jornada de hoy, la estrella ha sido Florence and The Machine que ha llegado con su reciente disco bajo el brazo, 'High as hope', el cuarto de la banda que lidera Florence Welch, quien ha desplegado calidad y fuerza vocal en cada uno de los temas que ha interpretado. La voz, el gesto y la energía que Florence ha imprimido a la interpretación de canciones como 'Hunger' o 'Dog days are over', en el único concierto de la banda programado en España este año, ha conquistado a un público que ha disfrutado de la actuación de principio a fin.

La de Childish Gambino, seudónimo del actor Donald Glover, era otra de las actuaciones esperadas de esta edición del Bilbao BBK Live y el estadounidense no ha defraudado en el escenario principal con un concierto poliédrico en el que el cantante y actor ha combinado blues, hip hop, soul y funk. Desde el mismo momento de saltar al escenario, con un "Hola Bilbao, ¿cómo estáis?", Glover ha convertido el festival en una auténtica fiesta veraniega en la que ha derrochado energía, sin parar de bailar sobre el escenario y animando constantemente al público a acompañarle en el baile y a cantar con él.

Justo antes de Florence and The Machine, los británicos Alt-J han protagonizado, en el segundo escenario, una nueva aparición en el Bilbao BBK Live, con uno de sus cuidados directos en el que se han podido escuchar temas de su último disco, "Relaxer", publicado el pasado año.

Alt-J en el Bilbao BBK Live | EFE

En el segundo escenario del festival, el cuarteto estadounidenses Cigarettes After Sex, con temas como 'Affection' o 'Crush', ha creado un ambiente melancólico remarcado por la voz de su cantante Greg González, vestido de negro y con gafas de sol pese a la tarde nublada. Los neoyorquinos han protagonizado otra de las actuaciones destacadas de esta primera jornada, seguida por un numeroso público, que ha coincidido con la de Gaz Coombes, fundador de la banda Supergrass quien ha presentado temas de su nuevo disco en solitario, 'World's strongest man'.

El público que ha podido llegar a media tarde, pues las esperas para coger los autobuses que acercaban al recinto festivalero se han prolongado hasta cerca de una hora, ha disfrutado de los británicos Temples que han tenido espacio en el escenario principal.

La electrónica de 'Certainty', tema recogido en su segundo disco 'Volcano', se ha mezclado con la psicodelia y guitarras de sus primeras canciones en una actuación lisérgica que ha gustado a los que a esas horas de la tarde habían subido hasta el recinto festivalero.

Las segunda jornada del festival este viernes 13 cuenta con los británicos The xx, en el que será su único concierto en España y Portugal, como cabezas de un cartel en el que también destacan Chemical Brothers, David Byrne y la banda de rock indie My Bloody Valentine.