El festival Coachella desvela su cartel para 2018 con Beyoncé y Eminem como platos fuertes

Beyoncé actuará en Coachella, considerado como uno de los festivales más importantes de EEUU, después de que en la edición de 2017 cancelara su presencia ya que debía guardar reposo por su embarazo. En esa ocasión, Lady Gagá fue la encargada de reemplazar a Beyoncé.

Junto a Beyoncé y Eminem, en la programación del Coachella, que fue desvelada a través de las redes sociales del festival, sobresalen artistas como The Weeknd, St. Vincent, Cardi B, The War on Drugs, HAIM, David Byrne, Fleet Foxes, Jean-Michel Jarre, Kali Uchis, Migos, Los Ángeles Azules o Vince Staples.

Las entradas para esta nueva edición de Coachella, que se celebrará a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, saldrán a la venta el próximo 5 de enero.

El abono sencillo para acceder al recinto los tres días de cada fin de semana costará 355 euros.