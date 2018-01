Feminista, influyente y una mujer hecha a sí misma: los logros de Oprah Winfrey, ¿la futura presidenta de EEUU?

No solo Meryl Streep, muchos actores se han sumado ya a una novedosa propuesta después del discurso de Oprah en los Globos de Oro. "Tendría muchas posibilidades", afirma Liam Neeson. Se refiere a la posible candidatura de la famosa presentadora a la Presidencia de Estados Unidos. "Tiene mi voto, tiene 200 veces mi voto", asegura la actriz Gillian Anderson.

El hashtag '#Oprah2020' fue uno de los más usados en Twitter después de la gala. Su parlamento impresionó tanto que muchos le pedían que se presentara a la carrera electoral en 2020. Y se lo está pensando. Hace unos meses, ella dijo, cuando le preguntaron por la posibilidad después de ganar Trump: "Antes pensaba: 'no tengo experiencia, no se lo suficiente', y ahora estoy pensando: 'Oh'".

El propio Trump la vería como una dura adversaria. En 1999 decía que le gustaría que ella fuera su vicepresidenta. "Oprah sería siempre mi primera elección. Si lo hiciera, sería fantástica. Es popular, es brillante. Es una mujer maravillosa", aseguraba el actual mandatario norteamericano en el programa 'Lary King Live' en 1999.

Pero sería su rival. Oprah siempre ha apoyado al partido demócrata, sobre todo desde su programa de televisión, el medio que la ha hecho una de las personas más poderosas de Estados Unidos. Habitual en la lista Forbes, también es actriz, ha sido nominada al Oscar y destaca por su labor filantrópica. Ella misma nació pobre, de madre soltera. En su discurso contra los abusos sexuales sabía de lo que hablaba. A los 14 años fue violada y sufrió un aborto. Una mujer que se ha hecho a sí misma.