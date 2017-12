El fantasma del plagio revolotea sobre el nuevo hit de Katy Perry 'Bigger than me'

Con tantas opciones musicales y con tan solo siete notas, es habitual que algunas canciones se parezcan un poco, pero hablar de plagio son palabras mayores.

Aunque no hay nada oficial por el momento, tal como apunta el medio estadounidense 'BreatheHeavy', muchos fans indignados están acusando a Katy Perry de plagiar su tema 'Bigger than me' a una cantante Polaca, Ania Wyszkony. En concreto a una de las canciones de la polaca, que data de 2009, y cuyo nombre es 'Lampa I sofa'.

Es tal la indignación de muchos que, por si oyendo las dos canciones por separado todavía quedan dudas, ya han creado una pista de audio con las dos canciones superpuestas para hacer más evidente el presunto plagio.

Según los créditos del tema 'Bigger than me' Perry no sería la única implicada en caso de demostrarse el plagio, también figuran como autores los nombres de Corin Roddick y Megan James.