Eurovisión 2018: esta es la lista completa de ganadores del festival desde su primera edición en 1956

1956 Suiza: Lys Assia con 'Refrain'

1957 Países Bajos: Corry Brokken con 'Net Als Toen'

1958 Francia: André Claveau con 'Dors mon amour'

1959 Países Bajos: Teddy Scholten con 'Een Beetje'

1960 Francia: Jacqueline Boyer con 'Tom Pillibi'

1961 Luxemburgo: Jean-Claude Pascal con 'Nous les amoureux'

1962 Francia: Isabelle Aubret con 'Un premier amour'

1963 Dinamarca: Grethe, Jørgen con 'Dansevise'

1964 Italia: Gigliola Cinquetti con 'Non ho l'étà'

1965 Luxemburgo: France Gall con 'Poupée de cire, poupée de son'

1966 Austria: Udo Jürgens con 'Merci chérie'

1967 Reino Unido: Sandie Shaw con 'Puppet on a string'

1968 España: Massiel con 'La, la, la'

1969 España: Salomé con 'Vivo cantando'

1970 Irlanda: Dana con 'All kinds of everything'

1971 Mónaco: Séverine con 'Un banc, un arbre, une rue'

1972 Luxemburgo: Vicky Leandros con 'Après toi'

1973 Luxemburgo: Anne-Marie David con 'Tu te reconnaîtras'

1974 Suecia: ABBA con 'Waterloo'

1975 Países Bajos: Teach-In con 'Ding-a-dong'

1976 Reino Unido: Brotherhood of Man con 'Save your kisses for me'

1977 Francia: Marie Myriam con 'L'oiseau et l'enfant'

1978 Israel: Izhar Cohen con 'Abanibi'

1979 Israel: Milk and Honey con 'Hallelujah'

1980 Irlanda: Johnny Logan con 'What's another year'

1981 Reino Unido: Bucks Fizz con 'Making your mind up'

1982 Alemania: Nicole con 'Ein bißchen Frieden'

1983 Luxemburgo: Corinne Hermès con 'Si la vie est cadeau'

1984 Suecia: Herrey's con 'Diggi-Loo Diggy-Ley'

1985 Noruega: Boddysocks! con 'La Det Swinge'

1986 Bélgica: Sandra Kim con 'J'aime la vie'

1987 Irlanda: Johnny Logan con 'Hold me now'

1988 Suiza: Céline Dion con 'Ne partez pas sans moi'

1989 Yugoslavia: Riva con 'Rock me'

1990 Italia: Toto Cutugno con 'Insieme: 1992'

1991 Suecia: Carola con 'Fångad av en stormvind'

1992 Irlanda: Linda Martin con 'Why me?'

1993 Irlanda: Niamh Kavanagh con 'In your eyes'

1994 Irlanda: Paul Harrington con 'Rock 'n' Roll Kids'

1995 Noruega: Secret Garden con 'Nocturne'

1996 Irlanda: Eimear Quinn con 'The Voice'

1997 Reino Unido: Kathrina & The Waves con 'Love shine a light'

1998 Israel: Dana International con 'Diva'

1999 Suecia: Charlotte Nilsson con 'Take me to your Heaven'

2000 Dinamarca: Olsen brothers con 'Fly on the wings of love'

2001 Estonia: Tanel Padar con 'Everybody'

2002 Letonia: Marie N con 'I wanna'

2003 Turquía: Sertab Erener con 'Everyway that I can'

2004 Ucrania: Ruslana con 'Wild dances'

2005 Grecia: Helena Paparizou con 'My number one'

2006 Finlandia: Lordi con 'Hard Rock Hallelujah'

2007 Serbia: Marija Serifovic con 'Molitva'

2008 Rusia: Dima Bilan con 'Believe'

2009 Noruega: Alexander Rybak con 'Fairytale'

2010 Alemania: Lena con 'Satellite'

2011 Azerbaiyán: Ell/Nikki con 'Running scared'

2012 Suecia: Loreen con 'Euphoria'

2013 Dinamarca: Emmelie de Forest con 'Only teardrops'

2014 Austria: Conchita Wurst con 'Rise like a phoenix'

2015 Suecia: Måns Zelmerlöw con 'Heroes'

2016 Ucrania: Jamala con '1944'

2017 Portugal: Salvador Sobral con 'Amar pelos dois'.