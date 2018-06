La emotiva despedida de Raquel del Rosario a su cuñado Edu del Prado: "No puedo evitar que el corazón se me rompa"

La cantante Raquel del Rosario utilizó las redes sociales para escribir un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de Edu del Prado, su cuñado. "Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy", escribió la cantante.

El cantante y actor español Edu del Prado ha fallecido a los 40 años en su Valencia natal,y por el momento no han transcendido las causas de su muerte.

Nacido en agosto de 1977 en Valencia, Edu del Prado se incorporó a 'Un paso adelante', que emitió Antena 3, en 2005, donde interpretó el personaje de César, un nuevo alumno, y luego pasó a formar parte del grupo UPA Dance, que surgió de esta serie.

El cantante publicó el disco 'Mil y Una' en 1999 y participó en el álbum con música de baile 'Come Let's Fly Higher' en 2013, además de formar parte del elenco de varios musicales.