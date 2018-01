El verdadero origen de la canción 'Mi gran noche': fue compuesta por Salvatore Adamo y no por Raphael

Es la verdadera gran noche, la de Salvatore Adamo: la compuso en francés y después se la adaptaron al español. A Raphael le gustó tanto que la adoptó, pero le obligaron a cambiar la letra.

"Mi versión es una broma, una parodia, la de Raphael es más seria que la mía que da esperanza. Como sé que la de Raphael es muy conocida, en mi canción canto el estribillo de Raphael", explica Salvatore Adamo, autor de 'Mi gran noche'.

Raphael la sacó en 1967 y 40 años después volvió para convertirse en indispensable en cualquier celebración, hasta deportiva. "No lo sabía esto. Me da un gran placer oír que 'Mi gran noche' se canta en los estadios", señala Adamo.

Lo irónico es que no es el mayor éxito de Adamo, un cantante, que como Raphael, ha vuelto con fuerza: "Creía que los jóvenes venían a mi concierto con un poquito de ironía. Y no". Jóvenes y no tanto, que se lo digan a Rajoy.