Diez reflexiones de Eduardo Galeano para honrar su memoria tres años después de su muerte

Decía Eduardo Galeano que, si bien "Naciones Unidas ha proclamado extensas listas de derechos humanos, la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar". Fue unas de las denuncias más aclamadas del escritor uruguayo contra un sistema que decía ver en constante desequilibrio.

No fue la única reflexión sobre el existencialismo y el desarrollo del ser humano en estructuras sociales modernas que nos dejó Galeano. Pensamientos que siguen siendo de fuerte actualidad y que recopilamos en diez de sus mejores frases cuando se cumplen tres años de su fallecimiento.

- "Con el dinero ocurre al revés que con las personas: cuanto más libre, peor"

- "‎Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen"

- "Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento"

- "Culto no es aquel que lee más libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro"

- "El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso"

- "La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí"

- "¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad, ni jamás amaste la justicia?"

- "Ahora las torturas se llaman 'apremios ilegales'; la traición se llama 'realismo'; el oportunismo se llama 'pragmatismo'; el imperialismo se llama 'globalización'; y a las víctimas del imperialismo se las llama 'países en vía de desarrollo'.

- "En el mercado libre es natural la victoria del fuerte y legítima la aniquilación del débil. Así se eleva el racismo a la categoría de doctrina económica"

- "El futuro es posible imaginarlo y no sólo aceptarlo"