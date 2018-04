Cristina Cifuentes, Letizia Ortiz, Carles Puigdemont, Iñaki Urdangarin o Rodrigo Rato, los principales protagonistas de las 'Sevillanas del repaso' de los Morancos

La corrupción, el rifirrafe de Letizia y Sofía o el polémico máster de Cristina Cifuentes son algunos de los principales temas que los Morancos analizan en sus 'Sevillanas del repaso'. Una vez más, los hermanos Cadaval han vuelto a ser protagonistas en las redes sociales con su última canción.

"Quítate Antonia, que no me ve la gente; pareces la Leti", dicen los Morancos. Sobre Cristina Cifuentes, afirman: "¡Bailas para hacer un máster! Los másters los dan en los chinos, hijo!".

Con un ritmo muy pegadizo, los Cadaval también mencionan a Jordi Pujol: "A dios le he pedido yo que convierta mi cartera en la de Jordi Pujol". Tampoco podía faltar, el extesorero del PP, Luis Bárcenas: "Los último que he pedido es que Bárcenas me diga donde hay más sobres metidos".