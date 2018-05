Compra un cuadro por 156.000 euros y resulta ser un retrato original de Rembrandt, que vale millones

La pintura "Retrato de un joven caballero", originalmente atribuida a alguno de los discípulos de Rembrandt, es en realidad obra del maestro holandés, quien la creó en torno al año 1634, según el historiador y marchante de arte Jan Six en un libro sobre esta pintura que ha publicado.

Six compró la obra sin fecha y sin autor hace dieciocho meses en una subasta de la casa Christie's por 156.000 euros basándose en "una corazonada", explica el diario holandés NRC, y, tras una investigación "histórica y técnica", asegura en su libro que "nadie salvo Rembrandt podría haber pintado este retrato".

En una entrevista con NRC, Six explica que le llamó la atención "la mirada observadora del hombre del retrato" haciendo contacto visual, algo típico de los retratos del artista. La afirmación de Six, que ha trabajado con expertos del Rijksmuseum de Ámsterdam en esta investigación, se basa en un análisis de la primera base de la pintura, los pigmentos, las pinceladas y la composición de la obra, todos ellos similares a otros trabajos de Rembrandt en torno a 1634.

El historiador señala esta fecha como probable año en el que Rembrandt pintó el cuadro por el accesorio para el cuello que viste el hombre del retrato, que estuvo de moda entre 1633 y 1635. Además, apunta, "ninguno de los pupilos de Rembrandt en este periodo tenía la capacidad para producir un retrato de tan alta calidad".

Otros quince conservadores de arte e historiadores holandeses y extranjeros, además del reconocido experto en Rembrandt Ernst van de Wetering, respaldan la afirmación de que el pincel del maestro holandés está detrás de este óleo, de 94,5 por 73,5 centímetros.

Van de Wetering, que ha estudiado a Rembrandt durante 50 años, firma el prólogo del libro de Six, en el que define el nuevo cuadro del holandés como "uno de los retratos más magistrales de Rembrandt". Antes de descubrir la autoría real de la obra, Six había encontrado a un inversor que iba a pagarle "millones" por la pintura, aunque tras este descubrimiento será él quien se encargue de venderla y no quiere hablar, por el momento, del precio de la misma.

Este marchante de arte es, casualmente, descendiente directo de Jan Six, alcalde de Amsterdam a finales del siglo XVII y buen amigo del propio Rembrandt, quien le pintó un retrato en 1654. "Retrato de un joven caballero" es la primera obra original del maestro holandés descubierta en los últimos 44 años y lleva la obra completa de Rembrandt a 342 piezas.