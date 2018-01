Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave y The National, cabezas de cartel en el Primavera Sound

Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin son los cabeza de cartel de la decimoctava edición del festival Primavera Sound, que se celebrará entre el 28 de mayo y el 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona.

Según han informado los organizadores, casi 200 grupos actuarán en el evento barcelonés, entre ellos Arctic Monkeys, que, tras cuatro años sin subir a los escenarios, vuelven a la carga. Björk visitará por primera vez el festival y Nick Cave and The Bad Seeds llevarán 'Skeleton Tree' a escena, en un festival que también contará con el rock de The National y The War On Drugs.

El hip hop y el trap estarán presentes con A$AP Rocky y Migos, el pop vendrá representado por Lorde y Jane Birkin cantará las canciones de su disco de homenaje a Serge Gainsbourg acompañada por una orquesta de cincuenta músicos.

Completan el cartel el free jazz de Art Ensemble of Chicago, el hardcore de Dead Cross (con Mike Patton de Faith No More y Dave Lombardo de Slayer), un librepensador del flamenco como Capullo de Jerez con los mitos del punk local La Banda Trapera del Río, y el maestro de las bandas sonoras Jóhann Jóhannsson.

Además, los retornos de Mike D (revisando los clásicos de los Beastie Boys), John Maus y Peter Perrett de The Only Ones, el nuevo proyecto reivindicativo de Fermín Muguruza y The Suicide of Western Culture con el post-rock de Lift to Experience, el futurismo sonoro de Madlib junto a la tradición africana de la diva Oumou Sangaré, o el black metal de Watain con la experimentación electrónica de Nils Frahm.