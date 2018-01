Los aplaudidos argumentos por los que Lorenzo Silva deja Twitter: "Mi análisis coste-beneficio se deterioró"

El escritor Lorenzo Silva abandona Twitter pese a contar con más de 100.000 seguidores, y ha explicado sus motivos con una carta abierta en la revista 'Papel', en la que explica que se trata de "una reflexión madurada durante meses".

Sin embargo, no cerrará su cuenta, que almacena más de 59.000 tuits. "Hasta el 2/1/2018 fue la cuenta personal del escritor Lorenzo Silva. Desde 10/1/2018, cuenta dedicada a difundir su actividad y su obra", explica ahora en su perfil.

Lorenzo Silva explica que cuando entró en Twitter le gustaba porque le permitía expresarse con agilidad y puntualidad en asuntos que le interesaban, ponía a prueba su capacidad de condensar el pensamiento, y recibía no pocas respuestas cálidas y estimulantes, útiles y esclarecedoras aun desde la discrepancia.

El resultado de este abandono es "la precipitación final de una reflexión madurada durante meses, en los que el resultado de mi análisis coste-beneficio se fue deteriorando".

Silva cuenta que no solo eran las injurias recibidas, una de las cuales denunció por ser especialmente grave y que sin embargo no fue censurada, sino que a raíz que alcanzaba más difusión, notó cómo se sentía desbordado por no poder dar respuesta.

"No tenía preocupación por contestar a los trolls, pero me agobiaba no llegar a atender a toda la buena y generosa gente que me mandaba alguna palabra de aliento", explica en Papel, donde añade que empezó a comprender que la herramienta "no estaba diseñada" para sus fines, sino para "los de sus propietarios".

"Había dejado morir mi blog, llevaba muchos meses sin actualizar mi web y lo que es peor, menoscababa la atención que debía a personas cercanas a mí y que tenían todo el derecho a recibir", sentencia Lorenzo Silva en un texto que ha sido ampliamente apoyado en redes sociales.