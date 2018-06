La actualidad política se cuela en el Sónar con Lory Money y Pedro Pina

El público se ha agolpado esta tarde en el escenario SonarXS para escuchar las rimas del africano afincado en España, que ha cerrado el concierto con 'Independent', el tema dedicado al 'procés' catalán.

"España me ataca, pues toma pan tumaca, madafaka" ha rapeado el senegalés, entre las risas del público, que también ha recibido con simpatía sus versos sobre el Pequeño Nicolás, los relacionados con la vez que la policía le detuvo por no tener papeles o las rimas sobre la frase de Ana Botella "relaxing cup of café con leche".

Con un tono mucho más serio, el catalán Pedro Pina ha ilustrado su oscura música electrónica con proyecciones de Gnomalab, entre las que ha incluido imágenes de las cargas policiales del pasado 1 de octubre en Cataluña. También han aparecido imágenes de Felipe VI boca abajo, intercaladas con las de Nicolae Ceausescu, Donald Trump y Kim Jong-un.

En un ambiente mucho más festivo, el escenario principal del recinto de Montjuïc ha recibido a primera hora el 'urban jazz' de IAMDDB y el 'rap' del español Rels B, que han actuado cuando el sol todavía apretaba y parte del público tomaba el sol tirado en la hierba artificial del patio del Fira Barcelona.

Mientras, en el escenario cerrado de SonarDome, Tony Allen, leyenda viva del 'afobeat', no ha defraudado a su audiencia leal, que se ha entregado a sus combinaciones percusivas. El inicio ha sido accidentado por los problemas de sonido, pero en cuanto los técnicos lo han solventado, el público ha disfrutado de un concierto muy compacto, que ha combinado lo digital y lo analógico.

Un concierto elegante y sin estridencias, en el que los espectadores han escuchado a un tótem de la percusión con comodidad y sin aglomeraciones. Junto lo contrario que ha pasado a la misma hora en SonarXS, el escenario dedicado a las músicas urbanas, donde han actuado artistas españoles con muchos seguidores, como es caso de Nathy Peluso.

"Es este espacio a veces hay mucha gente, es cierto, pero al final todo el mundo acaba entrando", ha dicho Enric Palau, que cree que es importante "que cada artista esté donde mejor encaja, aunque el lugar le quede un poco pequeño". La música urbana nacional tiene cada vez más seguidores y Sónar, que el año pasado creó el SonarXS para acoger este fenómeno, este año ha logrado incrementar el público español. Quizás este escenario es una de las causas del aumento, aunque los directores han asegurado que no saben exactamente cuáles son las razones y creen que se debe a "muchos factores".