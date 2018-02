La actriz Karla Souza denuncia que un director de cine la violó: "No quería que me tocara, que me besara"

La actriz mexicana Karla Souza denunció haber sido acosada y violada por un director de cine, en una entrevista en la CNN.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas que yo no quería, y en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó", acusó Souza.

La actriz mexicana, que declinó divulgar la identidad del violador, relató que todo ocurrió durante un rodaje en el que fue hospedada en el mismo hotel que el director, quien la buscaba por las noches en su habitación con la excusa de hablar de las escenas.

La actriz mexicana afirma que cuando conversó con otras personas se dio cuenta de que no era la única víctima de ese director.

Denuncia que fue retirada de la serie en la que trabajaba entonces y que, aunque más tarde le devolvieron su papel, continuó sufriendo humillaciones.