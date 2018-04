El actor Dwayne Johnson explica la depresión que sufrió en su juventud: "Estaba continuamente llorando"

Dwayne Johnson se sincera en las redes sociales. Antes de ser el actor mejor pagado de Hollywood y el luchador de "The Rock", el actor no ha pasado por sus mejores épocas. En Instagram ha publicado un post en el que cuenta que con tan solo 15 años presenció el intento de suicidio de su madre. También asegura que desde ese día, ha estado luchando con su depresión.

“Salió del coche en la carretera interestatal 65 en Nashville y se metió entre el tráfico que se aproximaba”, relató Johnson. “Camiones y vehículos se desviaron del camino para no atropellarla. La agarré y tiré de ella hacia el arcén de la carretera”.

También ha hecho hincapié en que, uno de los sucesos que le hundió fue tener que retirarse del fútbol americano por sus continuas lesiones.

“Llegué a un punto en el que no quería hacer nada ni ir a ningún lado. Estaba llorando constantemente”, explica. “Ambos logramos curarnos, pero siempre tenemos que hacer todo lo posible para prestar atención cuando otras personas sienten dolor. Tenemos que ayudarlos a superarlo y recordarles que no están solos”.

Quiere servir de ejemplo a otras personas y ayudarlas a superar un trauma de tal calibre: "Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo de abrirnos. Especialmente nosotros, los hombres, tenemos una tendencia a mantenerlo dentro. No estáis solos".