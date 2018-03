El aclamado monólogo de Jimmy Kimmel en los Oscar contra el acoso sexual: "Lo ocurrido con Harvey Weinstein no puede repetirse"

REIVINDICATIVAS PALABRAS

Por segundo año consecutivo, Jimmy Kimmel ha sido el encargado de conducir la gala de los Oscar y desde el primer momento ha querido reivindicar el papel de las mujeres haciendo alusión a los movimientos 'Me Too' y 'Times's up'. También ha criticado a Harvey Weinstein destacando que lo ocurrido con él no pude volver a pasar.