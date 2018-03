362 metros y 6.360 pasajeros a bordo del 'Symphony of the seas': así es el barco más grande del mundo

El 'Symphony of the Seas', que ha llegado del astillero francés de Saint Nazaire, realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo durante su temporada inaugural. Al puerto de Málaga volverá el 30 de octubre.

Este nuevo buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase 'Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre.

Málaga capital ha sido la única ciudad del mundo que haya albergado en un periodo de 48 horas a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).

El acto de presentación ha contado con la vicepresidenta Asociada y directora general de Royal Caribbean para la Eurozona, Belén Wangüemert; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, entre otros.

Málaga, el primer puerto que visita el 'Symphony of the Seas'

Sobre las escalas de Royal Caribbean en Málaga, Wangüemert ha señalado que la naviera siempre trabaja con los puertos y con los destinos para buscar oportunidades. "Con Málaga llevamos mucho trabajando en una dinámica muy buena", ha añadido. Es más, "vamos incrementando nuestras escalas en la medida que vamos teniendo demanda y es un proyecto que siempre está encima de la mesa", ha incidido.

En cuanto al impacto, ha señalado que el estimado en esta escala en Málaga es de unos 400.000 euros en facturación directa, a lo que se añade la indirecta.

"Es, básicamente, el primer puerto que visitamos, siendo Barcelona el puerto base; no vamos a plena capacidad, pero hay personal de la compañía, prensa... y hemos podido conocer la ciudad, por lo que son pasos que ayudan a posicionar a Málaga para el futuro".

Wangüemert ha recordado que el puerto de Málaga ha sido el primero que ha albergado los cuatro barcos de la misma clase, como son el 'Oasis of the Seas', el 'Anthem of the Seas', 'Allure of the Seas' y el propio 'Symphony of the Seas'.

Ha detallado, por otro lado, que el 'Symphony of the Seas' es un barco construido pensado en las familias, por lo que "hay mucho entretenimiento para niños, tobaganes, uno de ellos el más alto en el mar; una suit para las familias, para ocho personas con una pared de Lego... todo pensado para el público familiar, que es el target al que nos dirigimos". De igual modo, ha destacado que este barco es "el más innovador" de la compañía.